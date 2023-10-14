DASK adres kodu öğrenme işlemi nasıl yapılır? Adres kodu sorgulama sayfası!

Adres kodu sorgulama sayfası binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Hem zorunlu deprem sigortası yaptırırken hem de diğer birçok işlemde adres kodu gerkeli oluyor ve vatandaşlar bu kodu nasıl alacaklarını merak ediyor. Özellikle Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun zorunlu tuttuğu deprem sigortasını yaptırmak isteyenlerin merak ettiği 1 Mart 2013'ten itibaren zorunlu hale gelen DASK adres kodu öğrenme işlemi nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

ADRES KODU NEDİR?

Ülke sınırları içerisindeki her ev ve iş yeri için kendine özel 10 haneden oluşan özel numara adres kodudur. Deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve daha birçok işlemlerde kullanılmaya başlanan adres kodu, 1 Mart 2013'ten itibaren zorunlu hale geldi. Deprem sonrasında vakit kaybetmeden ulaşım sağlanan ve zorunlu deprem sigortanızı kolayca yaptırmak için adres kodunun mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Adres kodu öğrenmek için www. adreskodu.dask.gov.tr web sitesi üzerinden kolayca ulaşım sağlanmaktadır.

DASK adres kodunu arayanlar sıklıkla UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) terimiyle karşılaşırlar. Uavt kodu 10 basamaklı bir sayıdan oluşan numaralandırma bilgisidir. Her konutun kimlik bilgilerinin saklandığı bu kod, DASK adres kodunun da tutulduğu yerdir.