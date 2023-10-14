BİM Aktüel Ürünler Nelerdir?
BİM marketlerinde satılan aktüel ürünler, BİM marketlerinin bünyesinde sürekli olarak bulundurmayan ancak dönemsel olarak gelen ürünlerdir. Bu ürünler, genellikle piyasada satılanların çok daha altında fiyatlarda BİM marketlerinde satılmasından dolayı ilgi görür. BİM, diğer zincir marketlere göre daha fazla aktüel ürün getirmesi sebebi ile de çokça tercih edilen marketlerden biridir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, aynalı dolap gibi sürekli çeşitli ve uygun aktüel ürünler getirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ücretler karşılığında sunar.
BİM'de Hangi Ürünler Satılır?
BİM marketlerinde satılan ürünlerin grupları, BİM mağazacılık tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Etli Taze Mamüller
- Süt ve Süt Ürünleri
- İçecekler
- Bakliyat & Unlu Mamüller
- Tatlılar ve Atıştırmalıklar
- Meyve & Sebze
- Dondurulmuş Yiyecekler
- Temizlik Malzemeleri
- Kağıt Ürünleri ve Kozmetik
- Yağlar ve Soslar
- Gıda Dışı Ürünler
Bu türde olan ürünler, tüm BİM marketlerinde sürekli olarak satılırlar. Stoklarına göre değişiklik gösterseler de sevkiyat tarihlerinde bu kategori ürünlerinin tümü marketlere gönderilir.
BIM'E Aktüel Ürünler Ne Zaman Gelir?
BİM aktüel ürünlerin katalogları, her hafta Salı günü yenilenir. BİM marketlerine gönderilecek olan ürünler, genellikle bir hafta önceden belirlenir. Ayırca, her aktüel katalogu yayınlandıktan sonra, belirlenmiş olan haftanın aktüel ürünleri mağazalarda yerini alır ve müşterilerinin satın alımı için hazır tutulur. Aktüel kataloglarına BİM'in internet sitesinden ulaşılabilir.