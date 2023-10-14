A101 marketlerinin hafta içi günlerde çalışma saatleri, 09.00- 21.00 saatleri aralığıdır. Cumartesi ve Pazar günlerinde de A101 marketleri için çalışma saatleri değişmez. Yani bu marketler, hafta sonu da 09.00- 21.00 saatleri arasında hizmet verirler.
A101 Aktüel Nedir?
A101 marketlerdeki aktüel ürünler, her zaman A101'lerde satılmayan ancak ayın ya da yılın belirli dönemlerinde gelen ürünleridir. Bu ürünler, sürekli olarak tüm A101 mağazalarında yer almazlar ancak her A101 mağazasına aynı dönemde gönderilirler. Bu ürünler daha çok piyasaya göre daha uygun ücretler ile müşterilerin satın alımına sunulan ürünlerdir. Aktüel ürünlerin katalogu her hafta değişir.