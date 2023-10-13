Whatsapp’ta isim nasıl görünmez yapılır? WhatsApp durumu nasıl görünmez?

Whatsapp uygulamasında ismin görülmemesi için kişilerin isimlerini kaldırmaları yeterlidir. Whatsapp'ta ismi görülmesin isteyen kişiler, isim ve soy isim olarak bırakılmış olan yerlere taleplerine göre emoji veya noktalama işaretleri koyabilirler. Böylece isimleri, rehberlerinde olan veya olmayan kişiler tarafından görülmeyecektir.

👉WhatsApp Ad Kısmını Kimler Görebilir?