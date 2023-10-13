Romanya ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için Romanya Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına başvuru yapılması gereklidir. Kişiler, hangi durum içinde Romanya vatandaşı olmak için uygunlarsa, onun için devlet tarafından sunulmuş olan şartları sağladıktan sonra gerekli olan belgeler ile beraber başvuru yapabilir veya vatandaşlık işleri ile ilgilenen firmalar aracılığı ile vatandaş olmak için başvuruda bulunabilirler.

Romanya ülkesinden vatandaşlık alınabilmesi için Romanya Konsolosluklarına veya Başkonsolosluklarına başvuru yapılması gereklidir. Kişiler, hangi durum içinde Romanya vatandaşı olmak için uygunlarsa, onun için devlet tarafından sunulmuş olan şartları sağladıktan sonra gerekli olan belgeler ile beraber başvuru yapabilir veya vatandaşlık işleri ile ilgilenen firmalar aracılığı ile vatandaş olmak için başvuruda bulunabilirler. Peki Romanya vatandaşlığı nasıl alınır ? Romanya vatandaşlığı başvurusu, şartları nedir?

Romanya Vatandaşlığı Alma Şartları Nelerdir?

Romanya vatandaşı olmak için yerine getirilmesi gereken koşulları güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• Doğum ve aile bağı ile vatandaşlık alınma durumlarını hariç 18 yaşını doldurmak

• Devlet tarafından belirlenmiş olan asgari seviyede Rumence bilmek ve konuşmak

• Romanya toprakları içinde doğmuş ya da en az 8 yıldır burada ikamet ediyor olmak

• Bir Romanya vatandaşı ile en az 5 yıl boyunca evli olmak

• Romanya'da bir gelire sahip olmak (Bu gelirin en az kişilerin kendilerini ve kendilerinin bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirecek seviyede olması gereklidir.)

• Adli sicil kaydının temiz olması (Hem Türkiye hem de Romanya ülkesi için geçerlidir.)

Romanya Vatandaşlığı Almak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Romanya vatandaşlığı evrakları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

• 2 adet güncel ve imzalı Romanya vatandaşlık başvuru formu

• Kimlik belgeleri

• Doğum belgesi

• Son 3 aya ait maaş bordrosu ve fotokopisi

• Son 10 yıl içerisinde alınmış, en az iki boş sayfası ve en az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport

• Başvuru sahibinin tam adının ve tam adresinin yazılı olduğu bir dilekçe

• Yeterli düzeyde Rumence bilgisini kanıtlayan diploma, okul veya Rumence sınav yeterlilik belgesi

• Boşanma durumundan dolayı Romanya vatandaşlığı almak isteyen kişilerden boşanmanın mahkeme karar bilgileri ve bu belgelerinin tümünün Rumence tercümesi

• Evli olan kişilerin evlilik cüzdanı fotokopileri