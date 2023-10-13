Nas Suresi, insanlara sinsi bir şekilde vesvese veren şeytanın, kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden korunmak için sadece Allah'a sığınmamız gerektiğini bizlere bildirir. Bizleri yaratan Allah, aynı zamanda bizler devamlı bir şekilde gözetleyerek korur. İnsan kendini yalnız ve çaresiz hissettiği zaman ya da vesveselere kapıldığı zaman bu sureleri okuyabilir. Nas ve Felak Sureleri, içerisinde yaşadığımız alemi ve bu alemin sırlarını bizlere gösterir. İnsanın bilgisi, yaşadığı alemde oldukça sınırlıdır. Ancak bu sureler okunarak insanların korku ve panik yaşadıkları her an Allah'a sığınabilirler. Allah, insana şah damarından daha yakındır ve koruyup gözetleyen yine de O'dur.

Nas Suresi Kaç Ayet?

Nas Suresinin ayet sayısı 6'dır. Aynı zamanda Nas Suresi, kutsal kitabımız olan Kuran-ı Kredim'İn 114. ve de son suresidir. Adını ise her ayetin sonunda bulunan ve insanlar anlamına gelen "Nas" kelimesinden alır. Nas Suresi ile beraber Felak Suresi, gün içerisinde her Müslüman'ın okuması gereken dualar arasında yer alır. Felak ve Nas Surelerinin okunuşu ise kısa olmalarından dolayı oldukça kolaydır. Bu iki surenin şifa verici ve koruyucu özellikleri olduğuna inanılır. Bu sebeple uyumadan önce ve namazların ardından okunması gerektiği vurgulanan sureler arasında yer alır. Bundan dolayı da yüce Allah'a sığınmak ve kötülüklerden korunmak için gün içerisinde sık sık Felak – Nas Surelerinin okunması oldukça önemlidir.