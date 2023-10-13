Büyükbaş hayvancılık hibe desteği şartları nelerdir? Genç çiftçi koyun hibesi desteği başvurusu nasıl yapılır? Merak ediliyor. Güncel büyükbaş hibe desteği alabilmek için yapılacak olan başvurular, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidilerek gerçekleştirilir. Gerekli olan şartları sağlamakta olan çiftçiler, kendilerinden talep edilen evraklar ile beraber giderek başvuru yapabilirler. Kişilerin yapmış oldukları başvuruların ilgili projelerinin sunulması kendilerinden talep edilir. Proje onay aşamasına alınır. Eğer onaylanırsa, çiftçilere alabilecekleri hibe destekleri verilir.

👉Büyükbaş hayvancılık desteğinden yararlanabilmek için gerekli olan güncel koşullar, şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• 18 yaşından büyük olmak

• ÇKS kaydı yaptırmış olmak

• Başvuru tarihinden önceki en az son 1 yıl süresince hayvancılıkla uğraşmak

• Proje hazırlamak

• Hazırlanan projeyi İl veya İlçe Müdürlüklerine sunmak

• Proje onayı alındığı takdirde yatırımı tamamlamak

• Daha önce aynı alandan hibe desteği almamış olmak

• Büyükbaş veya küçükbaş hayvan sayısına tebliğnamede belirtildiği kadar sahip olmak

Büyükbaş hayvancılık hibe desteğinin alınabilinmesi için kişilerin sahip olmaları gerekli hayvan sayıları şöyle belirlenmiştir:

• Büyükbaş hayvanların 10-50 arasında olması gereklidir.

• Küçükbaş hayvanların (Koyun ve keçi) en az 100, en fazla ise 300 olması gereklidir.

Belirlenmiş olan sayılardan daha az ya da fazla büyükbaş ile küçükbaş hayvana sahip olunması durumunda hibe desteklerinin hiçbirinden yararlanılma hakkına sahip olunamaz.