Askerlik tecil sorgulama - Evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir?

Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? İşte detaylar!
Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi gündemdeki konular arasında yer alıyor. Peki askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Evrak alma bitiş tarihinden sonra ne zaman askere gidilir? İşte detaylar!
EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınan kararla beraber "Sevk Başlangıç/Bitiş" tarihlerinin "Evrak Alma/Başlangıç" olarak değiştirildiği açıklanmıştı.
Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.
Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET)
EVRAK ALMA BİTİŞ TARİHİNDEN SONRA NE ZAMAN ASKERE GİDİLİR?
Askerlik sevk belgesi, sevk tarihinden 10 gün öncesinde erişime açılır ve er tarafından teslim alınır.
Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.
Askerlik yerleri açıklanan asker adayları belirtilen tarihte birliklerine teslim olurlar. Sevkini yaptıran adaylar kendisine tanınan yol süresi içinde birliğine teslim olur. 800 (dahil) kilometreye kadar olan mesafeler için bir gün, 800 kilometreden daha fazla mesafeler için iki gün yol süresi verilir.