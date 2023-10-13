• Halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

• Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.

• En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.

• Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

• Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

• Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

• Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

• Şüphesiz bu hük

• Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

• Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

A'la Suresinin Fazileti Nedir?

A'la suresinin faziletleri arasında hamilelik döneminde okunduğu zaman çocuk üzerinde olumlu etkileri vardır. Surenin okunması halinde doğacak çocuk zeki ve akıllı olur. Doğduktan sonra akademik hayatında başarılar onunla birlikte olur. Kazadan ve tehlikeli durumlardan korunmak isteyenler sureyi okumalıdır. Özellikle Cuma günü okunması halinde çeşitli doğa olaylarından ya da afetlerden korunulur. Surenin okunmasıyla birlikte yazılması ve taşınması da önemlidir. Üzerinde yazılı bir şekilde taşıyanlar melekler tarafından korunur. Tüm kötülüklerden ve kazalardan uzak kalır. Güçlü olmak isteyenler de sureyi okuyabilir. Kudret anlamına gelen ifadeler içeren sure maddi ve manevi olarak güçlü olunmasına yardımcı olur. Sure sıkıntılı dönemlerde okunduğu zaman Allah tarafından yardımcı melekler gönderilir. Okuyanın imanı güçlenir. Allah ile arasındaki bağ kuvvetlenir. Günlük yaşamda okunduğu gibi namazlarda da kolayca okunabilir. Cuma günleri okunması sevaptır. Cuma günleri ve dini bayramlarda okunduğu zaman Allah tarafından maddi ve manevi destek sağlanır. Hz. Peygamber sureyi namazlarda okuduğunda güzelliklerle ödüllendirilmiştir. Bayram ve vitr namazlarında okunabilir. Allah ile arasındaki maneviyatın güçlenmesini isteyenler sureyi okuyabilir. Kim sureyi okursa imanı kuvvetlenir. Allah katında iyi kullar arasında yer alır.

A'la Suresi Neden Bahseder?

A'la suresinin bahsettiği konu yaradandır. Yüce Allah'ın hikmetlerinin ne denli büyük olduğu söylenir. Onun gücünün her şeye yettiğini ve onun imanın önemi anlatılır. Allah'ın peygamberler aracılığıyla haber kurduğu anlatılır. Kuran'ın okumanın gerekli olduğu ve Peygamberlerin kutsal kitaplar vasıtasıyla bilgilendirme yaptığı söylenir. Allah, din, iman ve kitaplar hakkında vurgu yapar. Peygamberlere imanın Allah katında son derece önemli olduğu dile getirilir. Surede Allah'ın her şeyden haberdar olduğu, gizli ve açık olan tüm durumları görebildiği anlatılır. Allah ne isterse onun olduğu söylenir. Ona teslimiyetin önemine vurgu yapar. Allah'ın isminin zikredilmesinin önemli olduğu ifade edilir. Bir işe başlarken Allah'ın adıyla başlamanın bereketli ve kazasız zamanlar geçirilmesini sağladığı söylenir. Günlük yaşamda Allah'ı ve peygamberlere imanın işlerde de kolaylaştırıcı etkiler yarattığı anlatılır.