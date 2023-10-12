Kuveyt ülkesinin iş imkanları, ülke gelirinin çok büyük bir kısmının petrole dayanmasından kaynaklı olarak genelde sanayi ve ticari faaliyetlere dayalıdır. Bu Türk firmalarının Kuveyt'te aktif olarak hizmet vermeleri, Kuveyt iş imkanlarının Türklere de olabildiğince çok bir yelpaze içerisinde açılmasını sağlar. Bu şirketlerin Türkiye'de de merkezlerinin ya da şubelerinin bulunması yardımıyla Türkiye'de yaşam sürdüren ve Kuveyt'e gitmek isteyen şahıslara da çalışma kapıları süratli bir şekilde açılır. Peki Kuveyt iş imkânları nelerdir? Kuveyt hangi mesleklerde alım yapıyor?

👉Kuveyt iş imkanlarının en fazla olduğu meslek sektörleri şöyle sıralanmıştır:

Tarım sektörü

Sanayi sektörü

Hizmet sektörü

👉Kuveyt Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

Kuveyt'in çalışmak için bünyesine kabul ettiği meslek dalları, şöyle sıralanmıştır: