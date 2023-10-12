Hac ön kayıt nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor? Hac kura çekimi ne zaman 2024? Diyanet’ten son dakika duyurusu

Hac kura çekimi 2024 için araştırmalar hızlandı. Kutsal topraklara gitmek için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Eylül tarihinde başlayan hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Hac başvurusu için ön kayıt yaptırmak isteyenler sürenin uzatılıp uzatılmadığı hakkında detayları araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Diyanet tarafından bir son dakika duyurusu geldi. Peki, Hac ön kayıtları nasıl yapılır? Hac kura çekimi 2024 ne zaman? İşte detaylar...

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK? Hac ön kayıtları 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "2024 Yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadeleri yer aldı.