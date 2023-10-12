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Hac ön kayıt nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor? Hac kura çekimi ne zaman 2024? Diyanet'ten son dakika duyurusu

Hac kura çekimi ve hac ön kayıt işlemleri, her yıl binlerce Müslüman için büyük bir önem taşır. Hac ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul edilir ve her Müslüman için önemli bir dini vecibedir. Hac ibadeti, her yıl yüz binlerce Müslüman'ın Mekke'ye gitmesiyle gerçekleşir. Hac ön kayıt işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülür ve Müslümanların Mekke'ye gitmek için başvurularını alır. Hac için başvurular, genellikle yılın belirli dönemlerinde alınır ve son başvuru tarihleri açıklanır. Peki, Hac ön kayıtları nasıl yapılır? Hac kura çekimi 2024 ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:01 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:01
Hac ön kayıt nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor? Hac kura çekimi ne zaman 2024? Diyanet’ten son dakika duyurusu

Hac kura çekimi 2024 için araştırmalar hızlandı. Kutsal topraklara gitmek için başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 13 Eylül tarihinde başlayan hac ön kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Hac başvurusu için ön kayıt yaptırmak isteyenler sürenin uzatılıp uzatılmadığı hakkında detayları araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Diyanet tarafından bir son dakika duyurusu geldi. Peki, Hac ön kayıtları nasıl yapılır? Hac kura çekimi 2024 ne zaman? İşte detaylar...

HAC ÖN KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hac ön kayıtları 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "2024 Yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımız hac ön kayıt işlemlerini 15 Ekim 2023 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapabilirler." ifadeleri yer aldı.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2024 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı. Genellikle hac kuraları ocak ayında gerçekleşiyor. Diyanet tarafından hac kura takvimi belli olduğu zaman konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak. İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

"2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Diyanet Hac ön kayıtları bugün başladı! 2024 HAC ÖN KAYIT EKRANI e-Devlet | Kayıt nasıl yapılır, fiyatlar ne kadar?
Diyanet Hac ön kayıtları bugün başladı! 2024 HAC ÖN KAYIT EKRANI e-Devlet | Kayıt nasıl yapılır, fiyatlar ne kadar?


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