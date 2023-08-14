GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA 2023! Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android-iOS adım adım indirme yolları...

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARISI NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR? Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ AÇMA YÖNTEMİ Ayarlar uygulamasını açın: İOS cihazınızın ana ekranındaki Ayarlar uygulamasını açın. Acil Durum: Ayarlar uygulamasının ana sayfasından "Acil Durum" seçeneğine gidin. Deprem Uyarıları: Acil Durum sayfasında, "Deprem Uyarıları" seçeneğine dokunun.

Uyarıları Açın: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Uyarıları Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu işlemi yaptığınızda, İOS cihazınız deprem uyarıları almaya hazır hale gelir. Gerektiğinde Titreşimleri Açın: Aynı sayfada, "Gerektiğinde Titreşimleri Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın deprem sırasında titreşim yaparak sizi uyarmasını sağlar.

Bölge Seçimi: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Bölge Seçimi" seçeneğine dokunun. Bu seçenek, hangi bölgelerde yaşadığınıza bağlı olarak, cihazınızın size deprem uyarısı gönderip göndermeyeceğini belirler. Otomatik Ayarlama: Bölge Seçimi sayfasında, "Otomatik" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın bulunduğunuz bölgeyi otomatik olarak belirlemesini sağlar. Kendi Bölgenizi Seçin: Alternatif olarak, "Kendi Bölgenizi Seçin" seçeneğine dokunarak kendinizin yaşadığı bölgeyi manuel olarak seçebilirsiniz.