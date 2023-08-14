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GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA 2023! Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android-iOS adım adım indirme yolları...

Deprem uyarı sistemi, depremin başladığını P dalgalarını algılayarak tespit eder ve hızlı bir şekilde S dalgalarının ne zaman ulaşacağını tahmin eder. Bu tahmin, depremin merkezine olan uzaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eğer kullanıcılar, S dalgalarının ulaşmasından önce bir uyarı alırlarsa, sadece birkaç saniye ile birkaç on saniye gibi kısa bir süre içinde güvenli bir yer bulabilir veya kendilerini koruma altına alabilirler. İşte deprem uyarı sistemi kullanmanın yolları...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:46 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 08:46
GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA 2023! Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? Android-iOS adım adım indirme yolları...

Deprem uyarı sistemi, deprem sırasında meydana gelen sismik dalgaların hızını ve yayılma süresini izleyerek çalışır. Bu dalgalar, depremin merkez noktasından yayılarak farklı bölgelere ulaşır. Uyarı sistemi, bu dalgaların hızını hesaplayarak, depremin büyüklüğüne ve merkezinin uzaklığına bağlı olarak deprem dalgalarının belirli bir bölgeye ne zaman ulaşacağını tahmin eder. Peki, Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nedir, nasıl indirilir ve çalışır? İşte detaylar...

YAKINIMDAKİ DEPREM UYGULAMASI NEDİR?

Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

GOOGLE DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARISI NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

İOS DEPREM UYARI SİSTEMİ AÇMA YÖNTEMİ

Ayarlar uygulamasını açın: İOS cihazınızın ana ekranındaki Ayarlar uygulamasını açın.

Acil Durum: Ayarlar uygulamasının ana sayfasından "Acil Durum" seçeneğine gidin.

Deprem Uyarıları: Acil Durum sayfasında, "Deprem Uyarıları" seçeneğine dokunun.

Uyarıları Açın: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Uyarıları Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu işlemi yaptığınızda, İOS cihazınız deprem uyarıları almaya hazır hale gelir.

Gerektiğinde Titreşimleri Açın: Aynı sayfada, "Gerektiğinde Titreşimleri Aç" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın deprem sırasında titreşim yaparak sizi uyarmasını sağlar.

Bölge Seçimi: "Deprem Uyarıları" sayfasında, "Bölge Seçimi" seçeneğine dokunun. Bu seçenek, hangi bölgelerde yaşadığınıza bağlı olarak, cihazınızın size deprem uyarısı gönderip göndermeyeceğini belirler.

Otomatik Ayarlama: Bölge Seçimi sayfasında, "Otomatik" seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, cihazınızın bulunduğunuz bölgeyi otomatik olarak belirlemesini sağlar.

Kendi Bölgenizi Seçin: Alternatif olarak, "Kendi Bölgenizi Seçin" seçeneğine dokunarak kendinizin yaşadığı bölgeyi manuel olarak seçebilirsiniz.


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