Elon Musk - Mark Zuckerberg KAFES DÖVÜŞÜ TARİHİ! Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Elon Musk, tarihi 26 Ağustos olarak açıkladı ve etkinliğin Antik Roma temasına uygun bir mekânda gerçekleşeceğini duyurdu.
MUSK VE ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?
İkilinin buluşmasının İtalya'da gerçekleşeceği belirtilirken, Musk, kafes dövüşünün simgesel bir yer olan Kolezyum'da yapılacağını söyledi.
Mark Zuckerberg ise bu etkinlikle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Elon Musk'ın duyurusuna yanıt olarak "Bana konum gönder" şeklinde bir mesaj paylaştı.
Zuckerberg'ün yakın zamanda Brezilya jiu-jitsu alanında mavi kuşak aldığı ve ünlü dövüşçülerle antrenman yaptığı bilinirken, Elon Musk'un da fiziksel hazırlıklara ağırlık verdiği belirtiliyor. Bu beklenmedik gelişme, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini kafes dövüşü arenasında karşı karşıya getirecek gibi görünüyor.