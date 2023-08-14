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Diyanet kandil günleri takvimi 2024! Dini günler ne zaman? Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 ne zaman?

Dini günler 2023-2024 yılları için oldukça merak ediliyor. Bu dönemdeki kandil günleri ve diğer önemli dini günler, Müslümanların ibadetlerine yön veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesi sayesinde bu özel günleri takip etmek mümkün. İşte 2024 dini günler takvimi...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:00 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 08:00
Diyanet kandil günleri takvimi 2024! Dini günler ne zaman? Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanların önemli dini günleri ve kandillerini içeren 2023-2024 Dini Günler Takvimi'ni açıkladı. Her yıl özenle hazırlanan bu takvim, Hicri ayların başlangıcını ve bu aylar içindeki kandil tarihlerini belirleyerek, Müslümanların manevi hayatlarını düzenlemelerine yardımcı oluyor. İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi...

DİYANET DİNİ GÜNLER 2023 TAKVİMİ

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.


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