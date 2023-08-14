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Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

Az önce şimdi deprem mi oldu sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde bir kez daha deprem korkusu yaşandı. Bu nedenle son depremler hakkında detaylar merak ediliyor. İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 08:01 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 08:14
Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

Son dönemde yaşanan sarsıntılar, başta büyük şehirler olmak üzere farklı bölgelerde de hissedildi. En son meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve etkileri hakkında detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. AFAD ve KANDİLLİ'nin deprem verileri, halkın güncel bilgilere ulaşabilmesi için önemli bir kaynak haline geldi. İşte AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi...

14 AĞUSTOS 2023 EGE'DE DEPREM!

Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.00 km] Urla (İzmir)
Tarih:2023-08-14
Saat:08:05:38 TSİ
Enlem:38.49 N
Boylam:26.795 E
Derinlik:10.27 km

12 AĞUSTOS 2023 MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.39'da Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 6.35 km olarak kaydedildi.

MALATYA'DA İKİNCİ BİR DEPREM DAHA!

Büyüklük: 4.2
Derinlik: 9.13 km
Tarih: 12.08.2023
Saat: 18:18:19
Merkez Üssü: Yeşilyurt (Malatya)
Kaynak: AFAD

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremler, dünya üzerinde sıkça karşılaşılan doğal afetlerden biridir. Yer kabuğundaki hareketlilik sonucu meydana gelen bu olaylar, genellikle büyük tahribata yol açabilir.

Yer Kabuğunun Hareketi: Ana Neden

Depremlerin temel nedeni, yer kabuğundaki levhaların hareketidir. Dünya'nın yüzeyi, devasa kırılma hatları ve levha sınırlarıyla bölgelere ayrılmıştır. Bu levhalar, zaman içinde yer değiştirirken bazen birbirine yaklaşırken bazen de uzaklaşırlar. Levhaların bu hareketleri, biriken enerjinin aniden serbest bırakılması sonucu depremlere neden olur. Bu tür depremlere "levha tektoniği" depremleri denir.

Fay Hatları ve Enerjinin Boşalması

Dünya'nın kabuğu üzerinde yer alan fay hatları, depremlerin en sık meydana geldiği bölgelerden biridir. Fay hatları boyunca levhaların sürtünmesi ve sıkışması sonucu enerji birikir. Bu biriken enerji, bir noktada aniden serbest bırakılır ve sarsıntılar meydana gelir. Bu sarsıntılar, yer yüzeyinde büyük çapta yıkıma ve tahribata yol açabilir.


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