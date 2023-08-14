Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

Son dönemde yaşanan sarsıntılar, başta büyük şehirler olmak üzere farklı bölgelerde de hissedildi. En son meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve etkileri hakkında detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. AFAD ve KANDİLLİ'nin deprem verileri, halkın güncel bilgilere ulaşabilmesi için önemli bir kaynak haline geldi. İşte AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi...
14 AĞUSTOS 2023 EGE'DE DEPREM!
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.00 km] Urla (İzmir)
Tarih:2023-08-14
Saat:08:05:38 TSİ
Enlem:38.49 N
Boylam:26.795 E
Derinlik:10.27 km
12 AĞUSTOS 2023 MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.39'da Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği ise 6.35 km olarak kaydedildi.
MALATYA'DA İKİNCİ BİR DEPREM DAHA!
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 9.13 km
Tarih: 12.08.2023
Saat: 18:18:19
Merkez Üssü: Yeşilyurt (Malatya)
Kaynak: AFAD