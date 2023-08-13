Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanların önemli dini günleri ve kandillerini içeren 2023-2024 Dini Günler Takvimi'ni açıkladı. Her yıl özenle hazırlanan bu takvim, Hicri ayların başlangıcını ve bu aylar içindeki kandil tarihlerini belirleyerek, Müslümanların manevi hayatlarını düzenlemelerine yardımcı oluyor. İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi...