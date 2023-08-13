51/2-a, 61/1-n, 73/c, 46/2-h, 47/1-b, 51/2-b, 47/1-c, 61/1-a, 34/a, 48/5 ceza kodu nedir? TRAFİK CEZA MADDELERİ!

51/2-a - 51/2-b - 51/2-c CEZASI NEDİR?
51/2-a cezası %10 ile %30 arası hız sınırını aşmak.
51/2-b cezası %30 ile %50 arasında hız sınırını aşmak.
51/2-c cezası %50 ve fazlasında hız sınırını aşmak.
51/2-a 2023 CEZASI KAÇ TL?
Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak: 951 TL
Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak: 1.979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4.064TL
46/2-f TRAFİK CEZA KODU NEDİR?
46/2-f trafik cezası emniyet şeridini ihlal eden sürücüler için düzenlenmiştir. Emniyet şeridi yalnızca, acil durumlarda araç kazaları ve araçların acil durması gereken arızalarda sürücülerin kullanabileceği alanlardır. Onun dışında emniyet şeridinde seyir halinde olmak 46/2-f trafik kodlu ceza sebebidir.
Madde 46/2-f CEZASI NE KADAR?
2023 yılı itibari ile trafik cezalarına yeni düzenlemeler getirildi. Bundan dolayı ceza miktarlarında zam oranına gidildi. 46/2-f trafik cezasının bedeli 4.064 TL olarak düzenlenmiştir. Her trafik cezasının da erken ödeme indirimi bulunuyor. 15 gün içerisinde 46/2-f trafik ceza kodlu cezayı ödediğiniz takdirde yüzde 25 indirim yapılır.
73/c CEZA MADDESİ NEDİR?
Ceza nedeni seyir halinde cep telefonu ya da benzer cihaz kullanmaktır.
78/1-a ve 78/1-b CEZA KODU NEDİR?
78/1-a ceza nedeni emniyet kemeri kullanmamaktır.
78/1-b ceza nedeni ise trafikte kask takmamaktır.