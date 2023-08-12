Perseid meteor yağmuru nedir, Türkiye’de nereden izlenir? İstanbul, İzmir... Perseid göktaşı yağmuru ne zaman, saat kaçta 2023?

Dünyanın her yıl Ağustos ayında tanık olduğu göz alıcı doğa olayı olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen bu etkileyici gökyüzü şöleni, gökbilim meraklılarını ve doğa severleri bir araya getirecek. Perseid meteor yağmuru, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilmesiyle öne çıkıyor. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün 2023? Perseid meteor yağmuru nedir, nereden izlenir? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya...