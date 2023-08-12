Google deprem uyarı sistemi nasıl açılır? GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ AÇMA 2023! Android-iOS adım adım indirme yolları...

Deprem uyarı sistemi, P dalgalarını algılayarak depremin başladığını tespit eder ve hızlı bir şekilde S dalgalarının ulaşacağı zamanı tahmin eder. Bu tahmin, depremin merkezine olan uzaklığa bağlı olarak değişir. Eğer kullanıcılar, bu S dalgalarının ulaşmasından önce bir uyarı alırlarsa, birkaç saniye ile birkaç on saniye gibi kısa bir süre içinde güvenli bir yer arayabilirler veya kendilerini koruyabilirler. İşte deprem uyarı sistemini açmanın yolları...