Diyanet kandil günleri takvimi 2024! Dini günler ne zaman? Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müslümanların önemli dini günleri ve kandillerini içeren 2023-2024 Dini Günler Takvimi'ni açıkladı. Her yıl özenle hazırlanan bu takvim, Hicri ayların başlangıcını ve bu aylar içindeki kandil tarihlerini belirleyerek, Müslümanların manevi hayatlarını düzenlemelerine yardımcı oluyor. İşte Ramazan ayı başlangıç tarihi...
DİYANET DİNİ GÜNLER 2023 TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi