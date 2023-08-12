Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

Son dönemde yaşanan sarsıntılar, başta büyük şehirler olmak üzere farklı bölgelerde de hissedildi. En son meydana gelen depremlerin büyüklüğü ve etkileri hakkında detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. AFAD ve KANDİLLİ'nin deprem verileri, halkın güncel bilgilere ulaşabilmesi için önemli bir kaynak haline geldi. İşte AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi...