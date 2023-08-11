SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Haberler

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 11 Ağustos 2023 Trabzonspor Antalyaspor maçı bedava, donmadan, şifresiz canlı izle!

Trendyol Süper Lig'in merakla beklenen açılış mücadelesiyle futbolseverler buluşmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk maçı için Trabzonspor ile Antalyaspor sahne alacak. Heyecan dolu müsabaka, Papara Park Stadyumu'nda gerçekleşecek ve futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayını...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 18:41 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 18:41
TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 11 Ağustos 2023 Trabzonspor Antalyaspor maçı bedava, donmadan, şifresiz canlı izle!

Trabzonspor - Antalyaspor maçı, deneyimli hakem Zorbay Küçük yönetiminde oynanacak. Ancak Trabzonspor cephesinde, maça yetişemeyecek olan 2 yeni transferin olduğu bilgisi dikkat çekiyor. Diğer tarafta ise Antalyaspor, tecrübeli isim Nuri Şahin'in önderliğinde sezona galibiyetle başlamak istiyor.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

6 YENİ TRANSFERİN KADRODA

Transfer döneminde kadroya dahil edilen Erdoğan Yeşilyurt, Zymer Bytyqi, Britt Assombalonga, Jakub Kaluzinski, Adam Buksa ve Geritt Holtmann'ın Trabzonspor maç kadrosunda olması, oyuncuların futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahada olmaları bekleniyor.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK!

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında cuma günü saat 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

6 YENİ TRANSFERİN 2'Sİ YOK, 1'İ BELİRSİZ

Yeni sezonda kadrosuna Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mislav Orsic, Tonio Teklic, Göktan Onuralp Çevikkan, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın ile 6 futbolcu katan Trabzonspor'da bazı oyuncuların sakatlıkları nedeniyle önemli eksiği bulunuyor. Slovenya kampında sakatlanan Orsic ve Fernandez tedavileri nedeniyle Antalyaspor maçında yer almayacak. AEK ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan ve idmanlara maskeyle çıkan Benkovic'in de ilk 11'de olmasına ihtimal verilmiyor. Nenad Bjelica'nin geçen sezon 8 resmi maçın tamamında ilk 11'de görev verdiği Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Eren Elmalı ve adale ağrısı düzelen Denswil'in Akdeniz ekibi karşısında savunmada olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Gomez.

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa.


SON DAKİKA