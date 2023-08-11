Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 ne zaman? Diyanet kandil günleri takvimi 2024! Dini günler ne zaman?

Dini günler 2023-2024, kandil günleri ve önemli dini günler dolayısıyla merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesi üzerinden öğrenilebilen kandil günleri, ibadetlere yön verecek. İşte 2024 dini günler takvimi...