Ramazan ayı başlangıç tarihi 2024 ne zaman? Diyanet kandil günleri takvimi 2024! Dini günler ne zaman?

Dini günler 2023-2024, kandil günleri ve önemli dini günler dolayısıyla merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesi üzerinden öğrenilebilen kandil günleri, ibadetlere yön verecek. İşte 2024 dini günler takvimi...
Dini günler 2023-2024, kandil günleri ve önemli dini günler dolayısıyla merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler listesi üzerinden öğrenilebilen kandil günleri, ibadetlere yön verecek. İşte 2024 dini günler takvimi...
DİYANET DİNİ GÜNLER 2023 TAKVİMİ
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Gelecek yıl yani 2024'de Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde idrak edilemeye başlanacak.