SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Haberler

Perseid göktaşı yağmuru ne zaman, saat kaçta 2023? Perseid meteor yağmuru nedir, Türkiye'de nereden izlenir? İstanbul, İzmir...

Dünyanın her yıl Ağustos ayında tanık olduğu göz alıcı doğa olayı olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen bu etkileyici gökyüzü şöleni, gökbilim meraklılarını ve doğa severleri bir araya getirecek. Perseid meteor yağmuru, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilmesiyle öne çıkıyor. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün 2023? Perseid meteor yağmuru nedir, nereden izlenir? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 13:28 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 13:46
Perseid göktaşı yağmuru ne zaman, saat kaçta 2023? Perseid meteor yağmuru nedir, Türkiye’de nereden izlenir? İstanbul, İzmir...

Dünyanın her yıl Ağustos ayında tanık olduğu göz alıcı doğa olayı olan Perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen bu etkileyici gökyüzü şöleni, gökbilim meraklılarını ve doğa severleri bir araya getirecek. Perseid meteor yağmuru, dev gezegen Jüpiter'in çekimi sayesinde saatte 200 göktaşı oluşabilmesiyle öne çıkıyor. Peki Perseid meteor yağmuru ne zaman, hangi gün 2023? Perseid meteor yağmuru nedir, nereden izlenir? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Gökyüzü tutkunları için yılın en beklenen anlarından biri yaklaşıyor: Perseid meteor yağmuru. Her yıl Ağustos ayında gerçekleşen bu gök olayı, gökyüzünü 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde aydınlatarak dünya genelinde zirve yapacak.

Meteor yağmurunun 12 Ağustos Cumartesi günü saat 23:00 ile 01:00 arasında başlaması bekleniyor.

Kozmik olay, gece gökyüzünde saatte yaklaşık 100 göktaşı fırlatacak.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

Perseidler, 1862'de keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalardır. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı meteor yağmuru Perseid adını taşıyor.Taşların atmosferde iz bırakarak kül olması halk arasında "yıldız kayması" ifadesiyle de anılıyor.


SON DAKİKA