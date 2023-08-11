Elon Musk - Mark Zuckerberg KAFES DÖVÜŞÜ TARİHİ! Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Elon Musk , sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Mark Zuckerberg ile vakıf amaçlı düzenlenen bir kafes dövüşü gerçekleştireceklerini duyurdu. Ancak UFC (Ultimate Fighting Championship) gibi profesyonel dövüş organizasyonlarından farklı olarak, bu etkinlik vakıflarının yönetimi altında olacak. Musk, dövüşün temasının Antik Roma dönemine uygun olacağını ve modern unsurların yer almayacağını vurguladı.

Paylaşımında Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.