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Elon Musk - Mark Zuckerberg KAFES DÖVÜŞÜ TARİHİ! Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Elon Musk, X gönderisiyle Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü planlarını açıkladı. Teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Elon Musk, paylaştığı gizemli X gönderisiyle herkesi şaşırttı ve Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünün sinyallerini verdi. İşte Musk ve Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünün ayrıntıları...

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 09:37 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 09:37
Elon Musk - Mark Zuckerberg KAFES DÖVÜŞÜ TARİHİ! Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak? Açıklama geldi...

Dünya teknoloji devlerinden Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında ilginç bir iddia gündemi sallıyor. İkilinin Antik Roma temasıyla gerçekleştirecekleri kafes dövüşü, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Elon Musk, MArk Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman? İşte detaylar...

ELON MUSK - MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Mark Zuckerberg ile vakıf amaçlı düzenlenen bir kafes dövüşü gerçekleştireceklerini duyurdu. Ancak UFC (Ultimate Fighting Championship) gibi profesyonel dövüş organizasyonlarından farklı olarak, bu etkinlik vakıflarının yönetimi altında olacak. Musk, dövüşün temasının Antik Roma dönemine uygun olacağını ve modern unsurların yer almayacağını vurguladı.

Paylaşımında Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, tarihi 26 Ağustos olarak açıkladı ve etkinliğin Antik Roma temasına uygun bir mekânda gerçekleşeceğini duyurdu.

MUSK VE ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?

İkilinin buluşmasının İtalya'da gerçekleşeceği belirtilirken, Musk, kafes dövüşünün simgesel bir yer olan Kolezyum'da yapılacağını söyledi.

Mark Zuckerberg ise bu etkinlikle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Elon Musk'ın duyurusuna yanıt olarak "Bana konum gönder" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Zuckerberg'ün yakın zamanda Brezilya jiu-jitsu alanında mavi kuşak aldığı ve ünlü dövüşçülerle antrenman yaptığı bilinirken, Elon Musk'un da fiziksel hazırlıklara ağırlık verdiği belirtiliyor. Bu beklenmedik gelişme, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini kafes dövüşü arenasında karşı karşıya getirecek gibi görünüyor.


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