Elon Musk - Mark Zuckerberg kafes dövüşü ne zaman, nerede yapılacak? Elon Musk - Mark Zuckerberg KAFES DÖVÜŞÜ TARİHİ! Açıklama geldi...

Elon Musk, paylaştığı bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında bir bilgilendirme yaptı. İşte Muysk ve Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünün detayları...
Elon Musk, paylaştığı bir X gönderisinde Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü hakkında bir bilgilendirme yaptı. İşte Muysk ve Zuckerberg arasındaki kafes dövüşünün detayları...
ELON MUSK - MARK ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NE ZAMAN?
Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Mark Zuckerberg ile vakıf amaçlı düzenlenen bir kafes dövüşü gerçekleştireceklerini duyurdu. Ancak UFC (Ultimate Fighting Championship) gibi profesyonel dövüş organizasyonlarından farklı olarak, bu etkinlik vakıflarının yönetimi altında olacak. Musk, dövüşün temasının Antik Roma dönemine uygun olacağını ve modern unsurların yer almayacağını vurguladı.
Paylaşımında Musk, "Dövüş benim ve Zuck'ın vakıfları tarafından yönetilecek (UFC değil). Canlı yayın bu platformda (X) ve Meta'da olacak. Kamera çerçevesindeki her şey antik Roma dönemindeki gibi olacak, yani hiç modern bir şey olmayacak. İtalya Başbakanı ve Kültür Bakanı ile konuştum. Destansı bir yer üzerinde anlaştılar." ifadelerini kullandı.
Elon Musk, tarihi 26 Ağustos olarak açıkladı ve etkinliğin Antik Roma temasına uygun bir mekânda gerçekleşeceğini duyurdu.
MUSK VE ZUCKERBERG KAFES DÖVÜŞÜ NEREDE YAPILACAK?
İkilinin buluşmasının İtalya'da gerçekleşeceği belirtilirken, Musk, kafes dövüşünün simgesel bir yer olan Kolezyum'da yapılacağını söyledi.
Mark Zuckerberg ise bu etkinlikle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da, Elon Musk'ın duyurusuna yanıt olarak "Bana konum gönder" şeklinde bir mesaj paylaştı.
Zuckerberg'ün yakın zamanda Brezilya jiu-jitsu alanında mavi kuşak aldığı ve ünlü dövüşçülerle antrenman yaptığı bilinirken, Elon Musk'un da fiziksel hazırlıklara ağırlık verdiği belirtiliyor. Bu beklenmedik gelişme, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini kafes dövüşü arenasında karşı karşıya getirecek gibi görünüyor.