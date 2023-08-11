Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Tamer Karadağlı hayatı ve biyografisi...

TAMER KARADAĞLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ailesi Kars'ın Sarıkamış ilçesindendir. İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşen Karadağlı, Türkiye'ye dönmüş sonra tekrar ABD'ye gitmiştir.

Lise son sınıfta kesin dönüş yaptığı yıllarda ise sıklıkla Akün Sineması'na giderdi. Bir yandan da lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başlamıştır.