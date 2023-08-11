Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, yerin 12.44 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. İşte AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...