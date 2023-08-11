Az önce deprem nerede oldu son dakika! Kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Depremler, dünya üzerinde sıkça karşılaşılan doğal afetlerden biridir. Yer kabuğundaki hareketlilik sonucu meydana gelen bu olaylar, genellikle büyük tahribata yol açabilir.
Yer Kabuğunun Hareketi: Ana Neden
Depremlerin temel nedeni, yer kabuğundaki levhaların hareketidir. Dünya'nın yüzeyi, devasa kırılma hatları ve levha sınırlarıyla bölgelere ayrılmıştır. Bu levhalar, zaman içinde yer değiştirirken bazen birbirine yaklaşırken bazen de uzaklaşırlar. Levhaların bu hareketleri, biriken enerjinin aniden serbest bırakılması sonucu depremlere neden olur. Bu tür depremlere "levha tektoniği" depremleri denir.
Fay Hatları ve Enerjinin Boşalması
Dünya'nın kabuğu üzerinde yer alan fay hatları, depremlerin en sık meydana geldiği bölgelerden biridir. Fay hatları boyunca levhaların sürtünmesi ve sıkışması sonucu enerji birikir. Bu biriken enerji, bir noktada aniden serbest bırakılır ve sarsıntılar meydana gelir. Bu sarsıntılar, yer yüzeyinde büyük çapta yıkıma ve tahribata yol açabilir.