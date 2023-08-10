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NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! 10 Ağustos 2023 Neftçi Bakü Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz, FULL HD canlı yayın izle!

Türkiye'nin köklü futbol kulüplerinden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik müsabaka öncesi detaylar netleşiyor. İşte Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı canlı yayını...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 20:30 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 20:30
NEFTÇİ BAKÜ BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! 10 Ağustos 2023 Neftçi Bakü Beşiktaş maçı şifresiz, kesintisiz, FULL HD canlı yayın izle!

Neftçi-Bakü maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...

NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşmanın hakemi Lukas Fandrich olacak.

Mücadele, Türkiye'de S Sport Plus ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı ekranları başından takip edebilecekler.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncu tercihlerini belirledi. Siyah-beyazlıların sahaya süreceği ilk 11'de şu isimler yer alacak:

Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebon

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Ancak Beşiktaş'ta, Neftçi Bakü karşısında üç önemli eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, bu önemli maçta forma giyemeyecekler. Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ilk kez sahada olabilecek.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki bu önemli müsabakada taraftarlarının desteğini arkasına alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Neftçi Bakü karşılaşması, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.


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