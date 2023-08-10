Neftçi-Bakü maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...
NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM
Neftçi-Bakü maçı canlı yayını için araştırmalar hızlandı. Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. İşte detaylar...
NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM
10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek olan Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı, sporseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Karşılaşmanın hakemi Lukas Fandrich olacak.
Mücadele, Türkiye'de S Sport Plus ve Haber Global kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı ekranları başından takip edebilecekler.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü maçı öncesi oyuncu tercihlerini belirledi. Siyah-beyazlıların sahaya süreceği ilk 11'de şu isimler yer alacak:
Neftçi Bakü: Brkic, Zulfugarli, Matias, Tomas, Salahli, Jaber, Makhmudov, Yusifli, Salef, Bava Shinyashiki, Lebon
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Ancak Beşiktaş'ta, Neftçi Bakü karşısında üç önemli eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, bu önemli maçta forma giyemeyecekler. Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ilk kez sahada olabilecek.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, Avrupa arenasındaki bu önemli müsabakada taraftarlarının desteğini arkasına alarak bir üst tura yükselmek istiyor. Neftçi Bakü karşılaşması, futbolseverler için heyecan dolu anlara sahne olacak.