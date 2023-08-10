Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Ancak Beşiktaş'ta, Neftçi Bakü karşısında üç önemli eksik bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile henüz tam anlamıyla hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, bu önemli maçta forma giyemeyecekler. Beşiktaş'ın yeni transferi Ante Rebic ise teknik direktör Şenol Güneş'in tercihine göre ilk kez sahada olabilecek.