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Neftçi Bakü 1 - 3 Beşiktaş (ÖZET)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaştı ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın gollerini Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, avantajlı bir skorla rövanş maçına çıkacak. Maçta gösterdikleri performansla Beşiktaş, önemli bir galibiyet elde etmiş oldu.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 23:01 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 23:06
Neftçi Bakü 1 - 3 Beşiktaş ÖZET

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın hızlı temposunda Beşiktaş, 14. dakikada Aboubakar'ın attığı golle öne geçti. Ardından 23. dakikada Muleka'nın fileleri havalandırmasıyla skor 2-0'a geldi.

İlk yarıyı bu avantajla tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da etkili bir oyun sergiledi.

62. dakikada Salih Uçan'ın kaydettiği golle üstünlüğünü sürdürdü.

Neftçi Bakü ise 79. dakikada Lebon'un attığı golle farkı biraz olsun kapattı. Sonuç olarak, Beşiktaş deplasmanda elde ettiği bu galibiyetle rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj yakaladı.


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