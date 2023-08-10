ADANA DEMİRSPOR'UN KADROSU



Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.



Akdeniz ekibinin Osijek karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:



Kaleci: Goran Karacic, Ertaç Özbir



Defans: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues



Orta saha: Sergen Kiradi, Hijran Boyaci, Yücel Gürol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Benjamin Stambouli



Forvet: Emre Akbaba, David Akintola, Luis Nani, Cherif Ndiaye



ADANA DEMİRSPOR'UN TARİHİNDE İLK AVRUPA HEYECANI



Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.



Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Yukatel Adana Demirspor'a rakip olmuştu.