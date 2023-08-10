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ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI CANLI İZLE! 10 Ağustos 2023 Adana Demirspor Osijek maçı kesintisiz, şifresiz, donmadan canlı yayın izle!

Türk futbolunun önemli temsilcilerinden Adana Demirspor, Avrupa arenasındaki mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu için geri sayım başlarken, Adana Demirspor'un Hırvat rakibi Osijek ile karşılaşacağı maç büyük bir heyecanla bekleniyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik mücadele, hem takımın hem de futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 20:02 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 20:05
ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI CANLI İZLE! 10 Ağustos 2023 Adana Demirspor Osijek maçı kesintisiz, şifresiz, donmadan canlı yayın izle!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turundaki bu müsabaka, Adana Demirspor'un Avrupa'daki yolculuğundaki önemli aşamalardan biri olarak öne çıkıyor.

ADANA DEMİRSPOR OSİJEK MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

Adana Demirspor - Osijek maçı, 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başladı. Müsabaka, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacakken, TV 8,5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR'UN KADROSU

Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Akdeniz ekibinin Osijek karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Goran Karacic, Ertaç Özbir

Defans: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues

Orta saha: Sergen Kiradi, Hijran Boyaci, Yücel Gürol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Benjamin Stambouli

Forvet: Emre Akbaba, David Akintola, Luis Nani, Cherif Ndiaye

ADANA DEMİRSPOR'UN TARİHİNDE İLK AVRUPA HEYECANI

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.

Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Yukatel Adana Demirspor'a rakip olmuştu.


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