10 Ağustos 2023 Anamur, Manavgat, Alanya, Antalya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce deprem nerede oldu son dakika! AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER listesi...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremler, dünya üzerinde sıkça karşılaşılan doğal afetlerden biridir. Yer kabuğundaki hareketlilik sonucu meydana gelen bu olaylar, genellikle büyük tahribata yol açabilir.

Yer Kabuğunun Hareketi: Ana Neden

Depremlerin temel nedeni, yer kabuğundaki levhaların hareketidir. Dünya'nın yüzeyi, devasa kırılma hatları ve levha sınırlarıyla bölgelere ayrılmıştır. Bu levhalar, zaman içinde yer değiştirirken bazen birbirine yaklaşırken bazen de uzaklaşırlar. Levhaların bu hareketleri, biriken enerjinin aniden serbest bırakılması sonucu depremlere neden olur. Bu tür depremlere "levha tektoniği" depremleri denir.