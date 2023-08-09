Son dakika deprem haberleri yakından takip edilirken İstanbul 'da deprem olacak mı, ne zaman sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Son olarak 1 Ağustos'ta Konya 'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gözler yine olası büyük Marmara depremine çevrildi. İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İşte 2023 büyük Marmara depremi uyarıları...

MARAMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Beklenen İstanbul Depremi hakkında konuşan Morıwaki, "İstanbul'u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında olmuştur. Marmara denizi altındaki faylarında Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeydeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlanma periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmazdı.

Şimdi de aynı şekilde, Bursa'da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı bir hayli fazladır. Bu 50 sene istatistiği olarak gelecek bir hafta veya bir ay içinde olabileceği gibi, 50 seneden sonra, örneğin bundan 60 veya hatta 70 sene sonra da olabilir. Fakat olacaktır. Bursa'da gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.