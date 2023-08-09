51/2-a, 61/1-n, 73/c, 46/2-h, 47/1-b, 51/2-b, 47/1-c, 61/1-a, 34/a, 48/5 ceza kodu nedir? TRAFİK CEZA MADDELERİ!

Trafik ceza maddeleri ni ve ücretlerini merak edenler internet arama motorlarında yöneldi. Trafikte kurallara uymayan sürücülere bazı idari cezalar verilmektedir. Bu cezaların tutarı ise değişmektedir. Peki ceza kodları nedir, ne anlama gelir? İşte 2023 yılı trafik ceza kodları ve ceza tutarları: 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c, 73/c, 78/1-a, 78/1-b, 48/5, 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n-o, 36/3-a, 46/2-c, 91, 34/a, 74/a...

TRAFİK CEZA KODLARI NEDİR?

Sürücülerin ihlal etmemesi gereken durumlar ceza kodları ile belirlendi. Buna göre; araçların hatalı park edilmesi durumunda göz önüne alınacak kriterler ilgili trafik kanununun 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n maddelerinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Bu kapsamda hatalı park edilen araçlar, yetkililer tarafından otoparka çekilmekte ve sürücüye idari para cezası yazılmaktadır.

61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n CEZASI NE KADAR?

Hatalı park edilen araç plakalarına 2023 yılı itibariyle 436 Türk Lirası tutarında ceza yazılmaktadır. Bu ceza, erken ödendiği takdirde ise %25 oranında indirim uygulanarak 327 Türk Lirası tutarına indirilmektedir.