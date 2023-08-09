Bursa Valiliği'ne, Mahmut Demirtaş
Çankırı Valiliği'ne, Mustafa Fırat Taşolar
Çorum Valiliği'ne, Zülkif Dağlı
Denizli Valiliği'ne, Ömer Faruk Çoşkun
Düzce Valiliği'ne, Selçuk Aslan
Edirne Valiliği'ne, Yunus Sezer
Erzincan Valiliği'ne, Hamza Aydoğdu
Erzurum Valiliği'ne, Mustafa Çiftçi
Eskişehir Valiliği'ne, Hüseyin Aksoy
Giresun Valiliği'ne, Mehmet Fatih Serdengeçti
Gümüşhane Valiliği'ne, Alper Tanrısever
Hakkari Valiliği'ne, Ali Çelik
Iğdır Valiliği'ne, Ercan Turan
İzmir Valiliği'ne, Süleyman Elban
Kahramanmaraş Valiliği'ne, Mükerrem Ünlüer
Karabük Valiliği'ne, Mustafa Yavuz
Karaman Valiliği'ne, Hüseyin Engin Sarıibrahim
Kırıkkale Valiliği'ne, Mehmet Makas
Kilis Valiliği'ne, Tahir Şahin
Kütahya Valiliği'ne, Musa Işın
Malatya Valiliği'ne, Ersin Yazıcı
Manisa Valiliği'ne, Enver Ünlü
Mardin Valiliği'ne, Tuncay Akkoyun
Muğla Valiliği'ne, İdris Akbıyık
Muş Valiliği'ne, Avni Çakır
Nevşehir Valiliği'ne, Ali Fidan
Ordu Valiliği'ne, Muammer Erol
Rize Valiliği'ne, İhsan Selim Baydaş
Sakarya Valiliği'ne, Yaşar Karadeniz
Samsun Valiliği'ne, Orhan Tavlı
Siirt Valiliği'ne, Kemal Kızılkaya
Sinop Valiliği'ne, Mustafa Özarslan
Şanlıurfa Valiliği'ne, Hasan Şıldak
Şırnak Valiliği'ne, Cevdet Atay
Tekirdağ Valiliği'ne, Recep Soytürk
Trabzon Valiliği'ne, Aziz Yıldırım
Tunceli Valiliği'ne, Bülent Tekbıyıkoğlu
Yalova Valiliği'ne, Hülya Kaya
Yozgat Valiliği'ne, Mehmet Ali Özkan
Zonguldak Valiliği'ne, Osman Hacıbektaşoğlu
Niğde Valiliği'ne, Cahit Çelik
Kars Valiliği'ne, Ziya Polat
Kastamonu Valiliği'ne, Meftun Dallı