Toplu taşıma zammı ne zaman uygulanacak? 2023 İETT zammı ne zaman geçerli? İstanbulkart Aylık abonman ne kadar, kaç TL oldu?

İBB YENİ TARİFE 2023 AĞUSTOS

Metrobüs 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu.

Yüzde 51.52'lik zam ile 777 TL olan tam abonman ücreti 1.177,31 TL'ye çıktı. Öğrenci akbili ise 140 TL'den, 212 TL'ye yükseldi.

Taksi açılış ücretine yüzde 51,52, indi-bindi ücretine ise yüzde 75 zam geldi. Buna göre, taksi indi-bindi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıkarıldı.

Otobüslerde tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı.

Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişkenlik gösterecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.