Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray ile NK Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgilerini sizler için derledik. İşte Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı canlı anlatımı...
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM⚽
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda heyecan dorukta! Galatasaray, Olimpija Ljubljana karşısında zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Takım, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maç öncesinde Icardi ve Okan Buruk'un görev verilmesi durumunda sahada olabileceği konuşuluyor. Ancak Zaha ve Zaniolo, kritik maçta forma giyemeyecekler.
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Olimpija Ljubljana Muhtemel 11:
Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic