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Olimpija Ljubljana-Galatasaray CANLI İZLE 📺 8 Ağustos 2023 Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı şifresiz, donmadan 4K, FULL HD canlı yayın izle

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray ile NK Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgilerini sizler için derledik. İşte Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı canlı anlatımı...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 22:20 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 22:20
Olimpija Ljubljana-Galatasaray CANLI İZLE 📺 8 Ağustos 2023 Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı şifresiz, donmadan 4K, FULL HD canlı yayın izle

Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı canlı izle! Galatasaray ile NK Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçının tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgilerini sizler için derledik. İşte Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı canlı anlatımı...

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turunda heyecan dorukta! Galatasaray, Olimpija Ljubljana karşısında zorlu bir deplasman maçına çıkacak. Takım, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maç öncesinde Icardi ve Okan Buruk'un görev verilmesi durumunda sahada olabileceği konuşuluyor. Ancak Zaha ve Zaniolo, kritik maçta forma giyemeyecekler.

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Olimpija Ljubljana Muhtemel 11:
Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Seslar, Doffo, Elsnik, Rui Pedro, Posavec, Nukic

Galatasaray Muhtemel 11:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu (Barış Alper)

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu akşam SRC Strovice'de gerçekleşecek olan Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.

Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray, bu ön eleme turunda avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Maçın rövanşı ise 15 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray'ın bu turu geçmesi halinde, Faroe Adaları takımı KI Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacağı belirtiliyor. Play-off turuna yükselmesi halinde ise ilk maçı 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Dries Mertens, önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın toparlanma sürecinde olduğunu ve avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirtirken, Mertens ise zorlu bir maç olacağını ancak kendilerine güvendiklerini dile getirdi. Mertens ayrıca, Napoli ile oynadıktan sonra Galatasaray ile oynamak istediğini ifade etti.


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