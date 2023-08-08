Galatasaray Muhtemel 11:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Bakambu (Barış Alper) OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Bu akşam SRC Strovice'de gerçekleşecek olan Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemi ise İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg olacak.

Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray, bu ön eleme turunda avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor. Maçın rövanşı ise 15 Ağustos'ta RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray'ın bu turu geçmesi halinde, Faroe Adaları takımı KI Klaksvik ile Norveç ekibi Molde arasında oynanacak tur mücadelesinin galibiyle play-off turunda karşılaşacağı belirtiliyor. Play-off turuna yükselmesi halinde ise ilk maçı 22-23 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29-30 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Dries Mertens, önemli açıklamalarda bulundu. Buruk, takımın toparlanma sürecinde olduğunu ve avantajlı bir skorla dönmek istediklerini belirtirken, Mertens ise zorlu bir maç olacağını ancak kendilerine güvendiklerini dile getirdi. Mertens ayrıca, Napoli ile oynadıktan sonra Galatasaray ile oynamak istediğini ifade etti.