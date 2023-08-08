Olimpija Ljubljana-Galatasaray 0-3 | Olimpija Ljubljana-Galatasaray MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin heyecan dolu 3. Eleme turunda Galatasaray, rakibi Olimpija'ya karşı sahaya çıktı. Galatasaray, mücadeleyi muazzam bir oyunla 3-0'lık skor üstünlüğüyle sürdürdü. Ancak maçı canlı izleyemeyen taraftarlar, merakla Olimpija Galatasaray maçının özetini ve attığı gollerin detaylarını araştırmaya devam ediyor.

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.