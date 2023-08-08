Disney üyelik iptal etme ve hesap silme linki! Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir, hesap nasıl silinir? Abonelik iptali yapınca para iadesi alınır mı?

-Bilgisayar ya da mobil tarayıcı üzerinden Disney Plus resmi web sitesine gidin: https://www.disneyplus.com/ Ayrıca, Disney Plus mobil uygulamasını kullanarak da hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

DISNEY+ ÜYELİK İPTALİ LİNK Platformdaki ücretli üyeliğinizi iptal etmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

DISNEY+ HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Sadece üyelik iptali ile kalmayıp, Disney+ hesabınızı ve tüm verilerinizi de platformdan silmek istiyorsanız yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

Disney+ hesabınızı silmek için şu adımları takip edin:

-Disney+ hesabınızda bir bilgisayar ya da mobil tarayıcı üzerinden oturum açın.

-Profilinizi seçin.

-'Hesap' seçeneğine tıklayın.

-'Ayarlar' seçeneğine tıkladıktan sonra 'Hesabı Sil'i seçin

-E-posta adresinizi girin ve 'Devam Et'e tıklayın.

-Parolanızı girin ve 'Oturum Aç'ı seçin.

-Disney+ hesabınızı silme işlemiyle ilgili ayrıntıları kontrol edin ve 'Devam Et'e tıklayın.

-E-posta hesabınıza giderek Disney+'tan gönderilen 6 haneli doğrulama kodunu Disney+ sayfasındaki ilgili bölüme girin ve Devam Et'i seçin.

-Sil'me işlemini seçerek onaylayın.

İşte bu kadar! Disney+ hesap silme işlemini yaptıktan sonra e-posta adresiniz, adınız ve soyadınız, profil adınız ve profilinizle bağlantılı özellikler kalıcı olarak silinir ve diğer tüm Disney+ hesap bilgileri anonimleştirilir.