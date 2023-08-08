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51/2-a, 61/1-n, 73/c, 46/2-h, 47/1-b, 51/2-b, 47/1-c, 61/1-a, 34/a, 48/5 ceza kodu nedir? TRAFİK CEZA MADDELERİ!

Trafik ceza maddelerini ve ücretlerini merak edenler internet arama motorlarında yöneldi. Trafikte kurallara uymayan sürücülere bazı idari cezalar verilmektedir. Bu cezaların tutarı ise değişmektedir. Peki ceza kodları nedir, ne anlama gelir? İşte 2023 yılı trafik ceza kodları ve ceza tutarları: 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c, 73/c, 78/1-a, 78/1-b, 48/5, 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n-o, 36/3-a, 46/2-c, 91, 34/a, 74/a...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:35 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:35
51/2-a, 61/1-n, 73/c, 46/2-h, 47/1-b, 51/2-b, 47/1-c, 61/1-a, 34/a, 48/5 ceza kodu nedir? TRAFİK CEZA MADDELERİ!

Trafik ceza maddelerini ve ücretlerini merak edenler internet arama motorlarında yöneldi. Trafikte kurallara uymayan sürücülere bazı idari cezalar verilmektedir. Bu cezaların tutarı ise değişmektedir. Peki ceza kodları nedir, ne anlama gelir? İşte 2023 yılı trafik ceza kodları ve ceza tutarları: 51/2-a, 51/2-b, 51/2-c, 73/c, 78/1-a, 78/1-b, 48/5, 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n-o, 36/3-a, 46/2-c, 91, 34/a, 74/a...

TRAFİK CEZA KODLARI NEDİR?

Sürücülerin ihlal etmemesi gereken durumlar ceza kodları ile belirlendi. Buna göre; araçların hatalı park edilmesi durumunda göz önüne alınacak kriterler ilgili trafik kanununun 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n maddelerinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Bu kapsamda hatalı park edilen araçlar, yetkililer tarafından otoparka çekilmekte ve sürücüye idari para cezası yazılmaktadır.

61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n CEZASI NE KADAR?

Hatalı park edilen araç plakalarına 2023 yılı itibariyle 436 Türk Lirası tutarında ceza yazılmaktadır. Bu ceza, erken ödendiği takdirde ise %25 oranında indirim uygulanarak 327 Türk Lirası tutarına indirilmektedir.

74/a TRAFİK CEZA KODU NEDİR?

Trafik levhalarına yaklaşırken hız sınırlama olan yerlerde ve yaya geçidi bulunan yerlerde yayalara geçiş önceliği tanımamak 74/a trafik cezasına neden olur.

MADDE 74/a CEZASI NE KADAR 2023?

74/a kodlu trafik cezasının miktarı 1.979 liradır. Erken ödeme yani 15 gün içerisinde bu cezanın ödendiği takdirde ise %25'lik bir erken ödeme indirimi uygulanır.

51/2-a - 51/2-b - 51/2-c CEZASI NEDİR?

51/2-a cezası %10 ile %30 arası hız sınırını aşmak.

51/2-b cezası %30 ile %50 arasında hız sınırını aşmak.

51/2-c cezası %50 ve fazlasında hız sınırını aşmak.

51/2-a 2023 CEZASI KAÇ TL?

Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak: 951 TL

Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak: 1.979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4.064TL

46/2-f TRAFİK CEZA KODU NEDİR?

46/2-f trafik cezası emniyet şeridini ihlal eden sürücüler için düzenlenmiştir. Emniyet şeridi yalnızca, acil durumlarda araç kazaları ve araçların acil durması gereken arızalarda sürücülerin kullanabileceği alanlardır. Onun dışında emniyet şeridinde seyir halinde olmak 46/2-f trafik kodlu ceza sebebidir.

Madde 46/2-f CEZASI NE KADAR?

2023 yılı itibari ile trafik cezalarına yeni düzenlemeler getirildi. Bundan dolayı ceza miktarlarında zam oranına gidildi. 46/2-f trafik cezasının bedeli 4.064 TL olarak düzenlenmiştir. Her trafik cezasının da erken ödeme indirimi bulunuyor. 15 gün içerisinde 46/2-f trafik ceza kodlu cezayı ödediğiniz takdirde yüzde 25 indirim yapılır.

73/c CEZA MADDESİ NEDİR?

Ceza nedeni seyir halinde cep telefonu ya da benzer cihaz kullanmaktır.

78/1-a ve 78/1-b CEZA KODU NEDİR?

78/1-a ceza nedeni emniyet kemeri kullanmamaktır.

78/1-b ceza nedeni ise trafikte kask takmamaktır.


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