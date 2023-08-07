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THY EMLAK KONUT KURA TARİHİ! THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi başvuruları tamamlandı ve hak sahipleri kura çekilişi ile belirlenecek. Kura sonuçları, başvuru yapan vatandaşlar tarafından çekimin ardından netleşecek. Kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. Peki, THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 21:06 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 21:06
THY EMLAK KONUT KURA TARİHİ! THY Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman? 2023 THY Emlak Konut Arnavutköy ödeme planı ve taksitler nasıl olacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi ve ödeme planı için araştırmalar hızlandı. THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişi tarihi ve kura sonuçları için gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte detaylar...

THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kura çekimi de gerçekleştirilecek. Ancak Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY ÖDEME PLANI

THY Emlak Konut daireleri peşinat ücretleri şu şekilde:

1+1 daireler için peşinat: 417. 600 TL
Ara Ödeme 24. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 36. ay:208.800 TL
Ara Ödeme 48. ay: 208.800 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:259.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:259.200 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL
Ara Ödeme 24. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 36. ay:367.200 TL
Ara Ödeme 48. ay:367.200 TL

EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY 1+1 2+1 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.


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