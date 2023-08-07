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İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? 2023 Büyük Marmara depremi uyarısı!

Son dakika deprem haberleri yakından takip edilirken İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Son olarak 1 Ağustos'ta Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gözler yine olası büyük Marmara depremine çevrildi. İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İşte 2023 büyük Marmara depremi uyarıları...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:01 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:01
İstanbul’da deprem olacak mı, ne zaman? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? 2023 Büyük Marmara depremi uyarısı!

Son dakika deprem haberleri yakından takip edilirken İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Son olarak 1 Ağustos'ta Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gözler yine olası büyük Marmara depremine çevrildi. İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da deprem olacak mı, ne zaman? İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İşte 2023 büyük Marmara depremi uyarıları...

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AFAD, Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 1 Ağustos saat 18.06'da meydana gelen depremin 7.24 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Beklenen Büyük İstanbul depremi hakkında önemli açıkama Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Morıwaki'den geldi.

MARAMARA'DA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Beklenen İstanbul Depremi hakkında konuşan Morıwaki, "İstanbul'u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında olmuştur. Marmara denizi altındaki faylarında Kuzey Anadolu Fayı'nın yüzeydeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlanma periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul'u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmazdı.

Şimdi de aynı şekilde, Bursa'da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı bir hayli fazladır. Bu 50 sene istatistiği olarak gelecek bir hafta veya bir ay içinde olabileceği gibi, 50 seneden sonra, örneğin bundan 60 veya hatta 70 sene sonra da olabilir. Fakat olacaktır. Bursa'da gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.

ANTALYA'NIN 5 İLÇESİ...

Antalya'nın deprem bölgeleri hakkında bilgi veren Morıwaki, Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Kale ve Kaş ilçelerinin birinci derece, Antalya'nın merkezi, Serik, Manavgat, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin ikinci derece, Akseki ile İbradi ilçelerinin üçüncü derece, Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinin ise dördüncü derece deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Yapı denetiminin zorunlu hale gelmesi konusunda konuşan Japon Deprem Uzmanı Morıwaki, "2001'de 4708 sayılı 'Yapı Denetim Kanunu' yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da ilk olarak uygulanmaya başladı. Bunların dışındaki yerleşim yerlerinde denetim işlemi, 'Teknik Uygulama Sorumluluğu' (TUS) sistemiyle yürütülmeye devam etti.

Bu kapsamda birinci derece deprem bölgesi olduğu halde bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan Amasya, Bartın, Burdur, Bingöl, Erzincan, Hakkâri, Isparta, Kırıkkale, Kastamonu, Kırşehir, Karabük, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Van gibi illerde binalar yapı denetim şirketlerince denetlenmedi. 2011 yılı itibariyle de tüm Türkiye'de yapı denetim uygulanmasına geçildi" diye konuştu.

TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

AFAD TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ


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