HALKA ARZ TAKVİMİ AĞUSTOS 2023! Tatlıpınar Enerji, Ofis Yem Gıda, İzdemir Enerji halka arz ne zaman? Kaç lot veriyor? Hisse fiyatı...

İZDEMİR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 23,020,000 Lot verecek.

Şirketin halka açıklık oranı %24,02, halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olacak.

TATLIPINAR ENERJİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ'nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Tatlıpınar Enerji halka arz için talep toplama tarihleri açıklandı. Buna göre, TATEN talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos 2023 olacak.