Öğrenciler YKS sonuç ve tercihlerinden önce bazı konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ?
Puan kaybı yaşanmayan durumlar;
Herhangi bir biçimde tercih ettiğiniz bölüme yerleşemezseniz okul puanınız düşmez
Sınavsız hakkınızı kullanarak sınava girdiniz ön lisans veya lisans bölümü kazandınız ancak kayıt yaptırmadıysanız bu durumda puan kaybı yaşanmaz çünkü yedek olarak belirlenen aday kayıt yaptırır kontenjan ölmez,
Ek yerleştirmelerde tercih yaptığınız ve yerleşemediğiniz için puanınız kesilmez
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;