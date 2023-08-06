KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler? Ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon, evlilik kredisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde kabine toplantıları iki haftada bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde yapılıyor. Beştepe'de toplanan bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın yönetiminde Türkiye'nin önemli konularını görüşüyorlar.

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ

Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.