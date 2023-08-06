Çamaşır suyu dökülen kıyafetlerinizi kurtarmanın yolu bulundu! Silgiyle siler gibi yok ediyor! Meğer...

Çamaşır suyu değen kıyafetleri çöpe atmanıza gerek yok! Kıyafetinizi kurtarmanın bir yolu var. Çamaşır suyu lekelerini yok etmenin yolu bulundu. İşte temizlik hilesi...
Çamaşır suyu değen kıyafetleri çöpe atmanıza gerek yok! Kıyafetinizi kurtarmanın bir yolu var. Çamaşır suyu lekelerini yok etmenin yolu bulundu. İşte temizlik hilesi...
Sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekeleriyle mahvetmeniz artık kabusunuz olmaktan çıkıyor! Çözüm basit ve etkili. Bu yöntem, lekeyi çıkarmaya yardımcı olabilir. İşte merak edilen o yöntem...
Bir kabın içine az miktarda metil alkol ekleyin. Bu işlem sırasında maske ve eldiven kullanmanızı öneririz.
Çamaşır lekesi olan kıyafeti düz bir yüzeye serin.
Bir pamuk parçasını metil alkolle ıslatın ve kıyafet üzerindeki çamaşır suyu lekesine uygulayın.
Lekenin üzerine metil alkol uyguladıktan sonra bir gece bekleyin.
Bekleme süresi dolduktan sonra, kıyafetinizi düşük ısıda yıkayın.
Bu yöntem sayesinde en sevdiğiniz kıyafetlerinizi çamaşır suyu lekesinden kurtarmış olacaksınız.
BÜYÜK LEKELER
Eğer kumaş çok fazla çamaşır suyuyla temas ettiyse ve yukarıda anlattığımız çözüm işe yaramıyorsa, kıyafeti çöpe atmak dışında bir alternatif daha var. Giysiyi tamamen ağartmayı deneyebilirsiniz.
Lastik eldivenlerinizi giyin ve bir kova suyla doldurun. Bir şişe kapağından fazla olmayacak şekilde bir miktar çamaşır suyu ekleyin. Kıyafeti kovada çevirerek istediğiniz renge ulaşana kadar bekleyin.
Kovayı boşaltın ve suyla doldurun. 50 mililitre %3 hidrojen peroksit ekleyin ve kumaşı kovaya ekleyin. Hidrojen peroksit, ağartıcıyı nötralize edecektir. Yaklaşık otuz dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın ve her zamanki gibi yıkayın.