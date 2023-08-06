Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2023 TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI! YKS Besyo, Spor Bilimleri Fakülteleri Taban-Tavan puanları!

BESYO MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

BESYO okumak isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de BESYO bölümünden mezun olduktan sonra ne iş yapacaklarıdır. BESYO mezunlarının yapabileceği işlerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

MEB'e bağlı bulunan okullarda antrenörlük veya yardımcı antrenörlük

Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde antrenörlük ve memurluk

Özel olarak çalışan spor kulüplerinde antrenörlük