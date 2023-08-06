Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı 2023! KPSS’li veya KPSS’siz başvuru ekranı açık! İşte şartlar...

Aile Bakanlığı SYDV personel / memur alımı başvurularının başlamasıyla detaylar araştırılmaya başlandı. İŞKUR üzerinden farklı kadrolarda ve unvanlarda yapılacağı duyuruldu. İşte Yardımcı Hizmetli, Şoför, Muhasebeci, Büro Görevlisi, Koordinatör, Temizlik Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, Eğitici Personel, Evde Hasta - Yaşlı bakım ve temizliği elemanı alımları hakkında bilgiler...