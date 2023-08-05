Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta 2023? Ay neden kırmızı ve turuncu olur? Ay’ın kırmızı olması neye işarettir?

Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar dikkat çekti. Bu iddialara göre ayın kırmızı renkte olduğu söyleniyor. Peki, Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? İşte detaylar...

Zamanla ortaya çıktı ki kısa dalga boyu olan mavi ışıklar, uzun dalga boylu kırmızı ışıklara göre daha çok etrafa saçılıyordu. Bu da nesnelerin Dünya'dan bakıldığında daha kırmızı görünmesine neden oluyor.

Kırmızı ay ne demek? Güneş ve Ay'ın bazen turuncu veya kırmızı görünmesinin sebebi Dünya'nın atmosterindeki parçacıklardır.

Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay Tutulması)

NASA'ya göre Tam Ay Tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor.

Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay Tutulması" da deniliyor.

IAC'ye göre "Dünyamızın yarıçapı, Ay'ınkinin dört katı genişliğinde olduğu için, gölgesi de geniş oluyor ve Tam Ay Tutulması 104 dakikaya kadar sürebiliyor."