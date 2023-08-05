Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların kararlaştırıldığı YAŞ bugün toplandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. Peki, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi
ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?
1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu.
2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.
2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.