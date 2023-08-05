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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların kararlaştırıldığı YAŞ bugün toplandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. Peki, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 08:00 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 08:00
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların kararlaştırıldığı YAŞ bugün toplandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu oldu. Peki, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR?

1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu.

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2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanlığına atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.


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